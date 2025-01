Ayrton Costa llegó a la Argentina y tiene todo listo para firmar su contrato con Boca después de tantas idas y vueltas en los primeros días del mercado de pases. El ex Independiente terminó soltando una frase con la que ‘compró’ a los hinchas ni bien bajó del avión.

El lateral por izquierda terminó llevándose todos los aplausos de la gente del Xeneize al afirmar cuáles iban a ser las primeras cosas que iba a hacer tras el largo viaje que realizó para jugar en su nuevo club.

“(Estoy) Muy contento. Ahora a esperar que me voy a hacer la revisación (médica), estoy muy feliz de estar en el país. Es un paso muy importante para mí, ahora me voy a merendar con mi mamá que me está esperando desde ayer”, aseguró el ex Royal Antwerp de Bélgica.

Tras sus declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la rápida viralización en las redes, los hinchas salieron a bancarlo por priorizar a uno de los seres más importantes de su vida previo a cerrar su arribo al conjunto de la Ribera. “Ya me cae bien este pibe”; “Compro”; “Familiar el tipo, me subí”; “Familiero el loco”, dijeron los usuarios en X (ex Twitter).