El mejor premio: homenajearon a su primer profesor y corrió junto a él en su bici adaptada

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - A representado a Chubut en varias oportunidades. Sin embargo, la carrera de ayer no fue una más para Brian Digan. El joven de Rada Tilly decidió participar de la Carrera homenaje a Ricardo Rodríguez y lo hizo acompañando a quien fue su profesor, en el mejor reconocimiento a este destacado atleta de la zona.

A Brian se lo vio emocionado, feliz y satisfecho. Es que como contó a PDC, para él no fue una carrera más. “Ya he participado de varias carreras y esta no es una más, es muy importante y especial para mi, porque Ricardo es especial para mí; fue mi primer entrenador, marcó mis primeros inicios en el atletismo y le debo todo”, dijo.

Vega a corazón abierto: primer invitado de una nueva propuesta de TV

Brian tiene 25 años y a los 12 se inició en el atletismo, corriendo en sillas especiales, demostrando que todo se puede a pesar de un diagnostico adverso. Es que Brian vive con Mielomeningocele, una afección congénita que produce un cierre de las vértebras, exponiendo y lesionando el tejido nervioso. Pero todo cambió para él cuando se acercó al atletismo. Asegura que fue amor a primera vista y desde entonces no paró.

Hace poco tiempo, Brian pudo adquirir la bicicleta adaptada, lo que le da la posibilidad de correr más carreras y en mejor tiempo, tal como hizo el domingo, al lado de Rodríguez. Es que como contó “quería hacer la carrera junto a Ricardo. No me la quería perder, fue muy emotivo y en agradecimiento a lo que me dio, le debo todo… la vida”, sentenció.

Gallardo: "Boca se llevó demasiado premio"

Sin duda el mejor homenaje para Ricardo Rodríguez, el atleta homenajeado en la villa.