(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Con dolores musculares pero con más dolor en el alma, el piloto Renzo Blotta habló de lo sucedido en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en Paraná que lamentablemente lo tuvo como protagonista.

"Lamento totalmente lo que pasó, no me aceleró el auto cuando salí en la largada. Había largado muy bien, pero no levantó más de cinco mil vueltas, eso me perjudicó y me quedé parado a mitad de la recta. Hice lo que pude para que me esquiven, pero evidentemente me pegaron por todos lados", explicó el piloto comodorense sobre lo que pasó en el autódromo de Paraná.

Blotta había sido participe en otro espectacular accidente en Alta Gracia la temporada anterior, pero reconoció que esta vez costará mucho volver a las pistas a nivel nacional. "Será muy difícil para nosotros volver a correr y no vamos a estar presente por varias carreras, porque es muy difícil esto. Es muy caro, creíamos que era nuestro fin de semana, tenía todo para ganar, me veía muy confiado, tenía un gran rendimiento del auto, pero con un dolor en el pecho, le pido a la gente que me perdone, porque sinceramente esto pasa por algo. Es una lástima que nos pase a nosotros que hacemos tanto esfuerzo, pero con la cabeza en alto vamos a salir adelante y vamos a intentar hacer lo mejor posible para estar presente en alguna carrera este año", concluyó