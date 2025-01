(Por Pasta de Campeón/ADNSUR)

De Cecco, quien fue pilar de la selección argentina que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es considerado uno de los mejores armadores del mundo.

Su trayectoria está plagada de éxitos, como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y ser elegido mejor armador de la Liga Mundial de Vóley en 2011.

El armador del Módena, equipo de la Superliga italiana, se conectó a través de su canal de Twitch y respondió preguntas de sus fans. Allí, consultado por la Liga Argentina de Vóley, De Cecco afirmó: “ Estoy viendo el Australian Open, a los argentinos nos está yendo muy bien. La Liga Argentina, no, no empezó todavía, creo que arranca estos días. Igual no creo mirarla, de vez en cuando agarro algún partido pero no”.

"Soy fanático de Waiwen, ahora. Pero hay que ver a qué hora juega”

Luciano De Cecco, fue abanderado de la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de París 2024, cita en la que jugó su último partido con el combinado nacional.

En la actualidad, “el Mago” juega en el Módena, convirtiéndose en el jugador argentino con más temporadas en la Súper Liga de Italia, la más reconocida del planeta.