El emocionante reconocimiento para Mabel Ansín en la Copa Patagónica de Newcom en Comodoro

El newcom es una disciplina que disputan los adultos mayores y que tuvo un notable crecimiento en los últimos años. Comodoro Rivadavia no fue la excepción, con gran crecida y competencias.

Este fin de semana la ciudad tuvo, a través del club Malvinas Argentinas con aporte del Municipio, el desarrollo de la Copa Patagónica FEVA y se vivió un hermoso momento cuando agasajaron a una jugadora de mayor edad.

Ella es Mabel Ansín, de 71 años quien comparte el equipo en Malvinas Argentinas.

“Tengo 71 años, soy jugadora de newcom y soy muy feliz”, indicó en un video publicado por el Intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque.

La jugadora de newcom además se refirió a cómo vive este deporte y el compartir con los amigos que le da este deporte.

“El homenaje mas lindo es el de mis compañeros cuando me dieron el reconocimiento y la bandera y ellos me besaban. Gloria no buscamos y los que si queremos es cariño y nada mas. Yo cuando les digo que no juego más y estoy vieja, ellos me comentan que me van a ir a buscar en sillas de ruedas”, indicó Ansín.

Por su parte el intendente Luque, a través de sus redes sociales viralizó el momento del agasajo y reconocimiento de la jugadora, pero además remarcó el apoyo a los espacios para los adultos mayores.

“Nos pone felices acompañar este torneo porque el deporte es el espacio que necesitan nuestros adultos mayores para seguir en movimiento”, sostuvo. El Newcom, es un deporte que crece entre las competencias, las amistades y el cariño de sus propios integrantes.