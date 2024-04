ATLETISMO "Coco" Muñoz y el día después de no lograr la marca para los JJOO: “El maratón me ha dado un buen golpe” El atleta chubutense no pudo lograr la marca en Rotterdam al registrar 2:16:30 quedándose afuera de los Juegos Olímpicos Paris 2024. Tras vivir un duro golpe en su carrera deportiva se expresó en sus redes sociales.