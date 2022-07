El comodorense Martín Bravo participó en la carrera de ciclismo de montaña XCO el pasado domingo 26 de junio, desarrollada en la localidad de Santa María de Catamarca, a 300 km de la capital. Allí arribó junto a la otra representante de la ciudad, Marcia Larrauri, quien llegaba de conseguir una medalla Panamericana y logró finalizar tercera en la categoría damas del Campeonato Argentino.

“Viajamos juntos con Marcia, donde recorrimos alrededor de 2800 kilómetros durante los dos días de viaje. Todo en búsqueda de una competencia donde estuvieron los mejores exponentes argentinos presentes, un lugar donde nos esperó un circuito impresionante, muy exigente, muy técnico y a más de 2300 metros de altura sobre el nivel del mar, pero con la ilusión y la determinación de poder plasmar tanto esfuerzo entrenando”, analizó Bravo.

Los atletas llegaron cinco días antes de la competencia para repasar y entrenar el recorrido, aunque se vieron afectados por problemas de salud, que afortunadamente supieron superar. “La falta de oxígeno empezó a sentirse los días previos al campeonato, dejándonos un cuadro febril y de malestar general, a pesar de nuestro cuidado con la alimentación e hidratación. Tuvimos que pasar por la guardia el día anterior a la carrera. Así y todo, salimos a la batalla con la mejor actitud”, remarcó el deportista.

El día de la competencia, Bravo relató que “la sensación de ardor muscular se había ido. Sentía que tenía fuerzas para llevar adelante la carrera que me esperaba, con grandes atletas que entrenan en altitud constantemente. Estaba difícil pelear el Top 10, pero me pude ubicar bien en la primera mitad de carrera. Fue un circuito que se adaptaba muy bien a mis características, ya que soy un ciclista que puede manejar bien las zonas técnicas, me gustan y las disfruto”, señaló.

“Arranqué la primera vuelta cerca del puesto 14, tuve que trabajar para acercarme a la punta. Y se fue dando, me fui encontrando a través de las cuatro vueltas que fueron muy duras, cuando el resto de los corredores comenzaron a mermar sus fuerzas y a bajar los ritmos. Eso ayudó a aventajarme y llegué a la última vuelta donde es muy difícil superar puestos, pero terminé bien y feliz con mi quinta posición, ya que me encontré muy confiado y bien físicamente, sacando un saldo más que positivo de la competencia”, resaltó uno de los referentes del mountain bike.

En su regreso a Comodoro Rivadavia, Bravo continúa trabajando para lo que queda de la mitad del año. “Luego de la recuperación, nos preparamos para los desafíos que vienen por delante. Agradezco a todos los que nos enviaron mensajes de aliento, a nuestras familias y amigos que nos apoyan, también a todos los sponsors y al Ente Autárquico Comodoro Deportes, con su presidente Hernán Martínez que estuvo desde el día 1 brindando su acompañamiento con esta temporada de carreras y competencias”, concluyó.

El ciclista local se prepara para su próximo destino que será el 10 de julio en Sierra Grande, con el Abierto Argentino XCO. Posteriormente, tendrá el 31 de julio el Rally en parejas a desarrollarse en Rada Tilly.

Al mes siguiente, sumará una nueva competencia el 14 de agosto con el Rally Trasmontaña, en Tucumán. Más adelante, el 9 de octubre se medirá en el Rally de Unión de los Parajes, en Trevelin, y cerrará el año el 11 de diciembre con el Rally del Petróleo en Comodoro Rivadavia.