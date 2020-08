El NK Drava Ptuj vivió una buena semana en la parte futbolística. El último sábado sumó su primer triunfo por la segunda división de la Liga eslovena, derrotando como visitante al ND Belcinti por 3 a 2, en un partido correspondiente a la tercera jornada.

Entre los titulares apareció Ian Ninkovic, que llegó a la institución a finales de julio y logró afianzarse en el equipo dirigido por el entrenador macedón Viktor Trenevski.

En diálogo con Pasta de Campeón, el jugador oriundo de Rada Tilly expresó: "me sentí mejor porque me puso de doble cinco, y no de extremo como en las primeras dos fechas, así que mucho más cómodo. Hacía mucho calor, eso se sintió bastante en el segundo tiempo. No creamos muchas situaciones, pero jugamos bastante mejor que los primeros partidos y nos llevamos la victoria".