Sebastián Aguirre perdió por KOT en el 9no asalto ante el canadiense Claggett, pero no se quedó ahí y en una charla con PDC el rosarino pero afincado en Comodoro Rivadavia analizó el combate y cuáles son sus apreciaciones, tras el buen desempeño que tuvo.

"Perdí bien, pero dando batalla. Fue una gran pelea, donde fueron nueve rounds intensos en los que mi rival no se cansó nunca, es por es que me tuve que plantar porque mi rival no daba marcha atrás y tuve que dar pelea", analizó Aguirre.