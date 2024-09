Lucas “Huevo” Toledo habla pausado, y trata de asimilar en cada palabra lo que le toca vivir. El CAFA rescató un punto en su visita a Tiro Federal donde hubo varias polémicas pero perdió a su arquero que sufrió rotura de ligamentos cruzados en su pierna derecha, y deberá ser operado.

El arquero hablo en PDC radio y contó sus sensaciones ante la grave lesión que le toca atravesar. “La lesión se produce por un roce de partido, no entiendo que el jugador de Tiro Federal tenga mala intención. Me hice la resonancia y tengo rotura de ligamentos cruzados y rotura de meniscos en la pierna derecha”, explicó el arquero.

Toledo ha tenido esguinces pero nunca tuvo una lesión de estas características. “Yo digo que estoy fuerte de cabeza. El viernes me confirma el doctor Ambrosi cuándo será la operación y luego pensar solo en la recuperación. Gracias a Dios tengo la contención de mis compañeros y el cuerpo técnico de Ameghino”, acotó.

Julián Bahamonde tras la derrota con Huracán: “fuimos perjudicados en el Industrial”

El arquero del CAFA analizó más allá de su lesión como llegó al club de km3. “Hablé con Matías Jara y Gustavo De Vadillo a comienzo de torneo. Me mostraron su interés para que sume en el grupo, en Huracán había estado hace un tiempo pero me había alejado hace dos años. Les dije que si pero tenía dudas. Cuando arrancó el trabajo en Ameghino me sume el primer día”, recordó.

En el cierre destacó el llamado del jugador de Tiro Federal para saber sobre su estado de salud, y dejó un saludo para todo el plantel de Ameghino que lo acompaña en este momento.