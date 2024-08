El sábado, el encuentro entre General Saavedra y Laprida femenino no se pudo jugar en cancha de Saavedra porque el árbitro nunca llegó, y el juez salió en el inicio de semana a dar su testimonio ante los mensajes recibidos en redes sociales tras la publicación en PDC.

"El señor Gabriel Brito de los árbitros me cito en una estación de servicio de la avenida Irigoyen para pagarme lo adeudado el día jueves, pero ya me había designado Quiroga el miércoles. Yo sabía que iba a dirigir, pero este señor (Brito) me pagó el mes que se me debía. El ese día me pagó y me dijo que yo ya no pertenecía más a la Liga de Fútbol ni a la Asociación de Arbitros. Considere que era un despido y por eso no me presente al partido", comenzó diciendo Ruben Pichintiniz en una charla con Pasta de Campeón.