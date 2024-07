Sergio Agüero volvió a meterse en la polémica de la posible llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino y le hizo un guiño a Javier Milei otra vez.

El “Kün” estuvo junto al streamer Coscu este viernes y dio su postura de lo que tendría que ocurrir en la competición nacional para que sea aun mejor, algo solicitado por muchos hinchas en las redes sociales.

Lo cierto es que el ex delantero de la selección expresó: "se habilitaron las sociedades anónimas deportivas, así que se vienen cosas picantes. Hay muchos que me matan, pero a mí me da igual, yo puedo opinar como todos los demás", dijo.

“Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío... bueno, listo, pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida, ¿o qué? ¿hay miedo? ¿están cagados?”, preguntó Agüero señalando los primeros pasos que tendrían que ocurrir para que se privatice un club.

El Gobierno habilitó las SAD y el ingreso de capitales privados a los clubes de fútbol

Asimismo, el ex jugador afirmó que "están cagados porque hay beneficios propios. Mejor me callo"", y concluyó: "por ahí eso va a beneficiar, pero está mal explicado".