"Ya estamos todos acostumbrados, Cristina tiene esa característica, es un animal político, siempre lo he dicho. Es una falta de respeto absoluta al presidente Alberto Fernández que está allí. Pero parece que le gusta que lo maltraten a Alberto Fernández", dijo Duhalde en una entrevista con radio Mitre.

El expresidente consideró que las expresiones de Cristina Kirchner, que pidió a "los ministros que tienen miedo a buscarse otro laburo", son "peor que un ninguneo. Es directamente atacar al presidente".

"La Argentina es un país presidencialista. Cómo única salida posible veo el encuentro entre los argentinos aunque todos dicen que es utópico. Argentina puede caer en situaciones límites de gravedad. Hay que insistir. Trabajo convencido de que puede ser", dijo el exmandatario.

"Esta es la tercera vez que hablo desde el diez de diciembre (.) Tuve mucho miedo. Hablamos mucho con Axel. También con Alberto. Hablamos mucho con Axel", reiteró la vicepresidenta al mencionar los avatares de la pandemia y dejar en claro cuál es su interlocutor más frecuente.

La presidenta del Senado se mostró respetuosa con el jefe del Poder Ejecutivo: "No quiero extenderme, tiene que hablar Alberto todavía. Pero se me ocurre que el desafío va a ser recuperar la economía. Vamos a tener que alinear precios y tarifas", vaticinó para el año que viene. Pero aclaró: "No quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más".

Y cerró: "Cuando no nos pueden parar en el Senado se van a los juzgados. El famoso lawfare no es solo para estigmatizar a los dirigentes populares. Es para disciplinar a los políticos. Para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer". Y recordó que irá a juicio oral junto al gobernador de Buenos Aires. "Todos aquellos que tengan miedo o no se animan. Por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan a buscar otro laburo", instó.

Fuente: La Nación