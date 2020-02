Diego Milito revolucionó Racing. Sí, otra vez. A fines de 2017 fue designado como secretario técnico, un cargo que hasta la segunda quincena de diciembre de ese año no existía. “Es un rol que me gusta, puedo brindar todo lo que tengo al club. Y así va a ser. Y así va a ser -repite-. Me brindaré las 24 horas y daré todo lo que no tengo para que las cosas salgan de la mejor manera”, se presentó el ídolo académico en la conferencia de prensa compartida con “Chacho” Coudet, el director técnico. “Esto recién comienza, recién podemos empezar a trabajar. Vamos a ir de la mano y tratar de armar el mejor equipo para ser competitivo”, agregó el entrenador. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA