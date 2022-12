Esta vez, el mediocampista le habló directamente a Tini Stoessel, su pareja y sostén en el país de Medio Oriente, a quien le confesó con cuánta angustia jugó el partido contra Países Bajos a raíz de su molestia muscular.

“Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo“, reza parte del escrito de De Paul en su cuenta de Instagram.

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, esperame un poquito mas. Gracias, te amo”

