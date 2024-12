La cuarta ronda del torneo Regional Amateur de Fútbol 2024/25 ya tiene a sus clasificados para dirimir a los finalistas de sus zonas por regiones, con la CAI que tendrá a Asociación Boxing Club como rival a vencer.

En la Región Patagónica, el "Azurro", dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera, jugarán el 5 de enero y el 12 de enero de 2025 los cruces ante los santacruceños.

En tanto, La Amistad (Cipolletti) y Deportivo Estudiantes Unidos de Bariloche animarán la otra llave. Por su parte, CAI como Estudiantes harán de local en el primer partido.

Tras eliminar a Huracán, la CAI de Comodoro sufrirá una dura baja ante Boxing en el Torneo Regional

Los siguientes cruces de la cuarta ronda del Regional Amateur 2024/2025:

REGIÓN PAMPEANA SUR

Ida: 5 de enero de 2025. Vuelta: 12 de enero de 2025.

1: Costa Brava (General Pico-LP) vs. Sporting Club (Punta Alta) (L) 2: Racing (Olavarría) ó Embajadores (Olavarría) * vs. Ferrocarril Sud (Olavarría) (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

REGIÓN PAMPEANA NORTE

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ida: 22 de diciembre de 2024. Vuelta: 5 de enero de 2025.

1: Bragado Club (Bragado) vs. Rivadavia (Lincoln) (L) 2: Defensores (Salto) vs. Dep. La Emilia (La Emilia) (L) 3: Regatas (San Nicolás) vs. Coronel Brandsen (La Plata) (L) 4: Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) vs. Náutico Hacoaj (Tigre) (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

REGIÓN CUYO

PROVINCIAS DE SAN JUAN, SAN LUIS Y MENDOZA

CUARTA RONDA

Ida: 22 de diciembre de 2024. Vuelta: 5 de enero de 2025.

¿Cómo se definirán los semifinalistas de la B de Comodoro tras la igualdad de puntos en la Zonal?

1: Huracán (San Rafael) vs. Fundación Amigos por el Deporte (Russell) ó Luján Sport Club (Luján de Cuyo) * (L) 2: Colegiales (Villa Mercedes) vs. Sport Club Pacífico (General Alvear) (L) 3: Sp. Desamparados (San Juan) vs. Atenas de Pocito (La Rinconada) (L) 4: Unión (Villa Krause) vs. Minero Argentino (San Juan) (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

* Partido de vuelta a disputarse el 17/12. IDA: Luján SC 1 - FADEP 1.

REGIÓN CENTRO

PROVINCIAS DE SANTIAGO DEL ESTERO, CATAMARCA, LA RIOJA Y CÓRDOBA

CUARTA RONDA

Ida: 22 de diciembre de 2024. Vuelta: 5 de enero de 2025.

1: San Lorenzo de Alem (S.F. Valle de Catamarca) vs. Andino Sport Club (La Rioja) ó Sp. Villa Dolores (V. Dolores-Cat.) * (L) 2: Central Argentino (La Banda-SdE) vs. Vélez Sarsfield (San Ramón-SdE) (L) 3: Defensores de la Boca (La Rioja) vs. General Paz Juniors (Córdoba) (L) 4: Alumni (Villa María-Cba.) vs. Acción Juvenil (General Deheza-Cba.) (L)

La Copa del Mundo ya está en Comodoro con los periodistas de AFA Estudio

(L) Hacen de local en el primer partido.

* Partido de vuelta en La Rioja suspendido a los 40' por agresión al arquero de Villa Dolores. El plantel catamarqueño se negó a continuar el encuentro.

REGIÓN LITORAL SUR

PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS Y SANTA FE

CUARTA RONDA

Ida: 22 de diciembre de 2024. Vuelta: 5 de enero de 2025.

1: Recreativo San Jorge (Villa Elisa) vs. Libertad (Concordia) (L) 2: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Colón (San Justo) (L) 3: Sp. Ben Hur (Rafaela) vs. At. Tostado (L) 4: At. Carcarañá vs. At. San Jorge (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

REGIÓN LITORAL NORTE

PROVINCIAS DE FORMOSA, CHACO, MISIONES Y CORRIENTES

CUARTA RONDA

Ida: 22 de diciembre de 2024. Vuelta: 5 de enero de 2025.

1: Primero de Mayo (Formosa) vs. 8 de Diciembre (Formosa) (L) 2: Sp. Cultural (Juan José Castelli) vs. Villa Alvear (Resistencia) (L) 3: Dep. Mandiyú (Corrientes) vs. Resistencia Central (L) 4: Bartolomé Mitre (Posadas) vs. Guaraní Antonio Franco (Posadas) (L)

Comodoro en lo alto: cuatro jugadores de Waiwen Vóley entre los top de la Liga Argentina

(L) Hacen de local en el primer partido.

REGIÓN NORTE

PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMÁN

CUARTA RONDA

Ida: 5 de enero de 2025. Vuelta: 12 de enero de 2025.

1: Mercado San Miguel (Salta) vs. Dep. Graneros ó Sp. Guzmán * (L) 2: Altos Hornos Zapla (Palpalá-Jujuy) vs. Sp. Pocitos (Salvador Mazza-Salta) (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

* Partido de vuelta a disputarse el 22/12.

Con información de Ascenso del Interior, editada y redactada por un periodista de PastaDeCampeón/ADNSUR