El atleta nacido en Esquel pero radicado en Comodoro Rivadavia desde hace años donde formó una familia, está feliz por el momento que está viviendo en lo deportivo.

"Este año comenzamos muy bien, si bien el año pasado cerramos con la maratón y participación del campeonato argentino de 10k en San Isidro. Nos pusimos en una larga pretemporada, el objetivo era buscar la marca para los Juegos Olímpicos, pero por diferentes razones desistí de eso. La razón, fue no conseguir un cupo para correr en Europa. Pero por ser el mejor argentino de la maratón de Buenos Aires me invitaron a correr la Maratón de Caracas. Había iniciado una pretemporada muy buena que me llevó a estar hoy en un gran nivel, el entrenamiento fue dando sus frutos en diciembre, enero y febrero", asegura David Rodríguez.