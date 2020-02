A pocos meses de que disputara sus últimos minutos como profesional con la camiseta de Vélez, Fabián Cubero se presentó juntó al presidente Sergio Rapisarda para dar el anuncio oficial del partido despedida de uno de los ídolos máximos del club, que lleva en su espalda el hecho de ser el que mpas veces defendió la camiseta con la "V" en el pecho.

"Son muchas emociones encontradas. Es un retiro muy reciente en el cual no quería que pase tanto tiempo porque soy un tipo muy emtivo y por ahí me cuesta hablar normalmente. Es una carrera muy extensa en una institución donde siempre me sentí parte", comenzó "Poroto" e su conferencia de prensa.

En la misma, se informó que el partido se jugará el 28 de marzo y las entradas las podrán comprar todos los que deseen ver a Cubero por última vez en cancha, aunque habrá beneficios para los socios del club. Al respecto de su extensa carrera ahí, el ex defensor reveló algunas historias.

"Me vine a probar a Vélez en el año 1993 y no quedé, y la vuelta de la vida me dio otra segunda oportunidad y de la mano de Santella pude iniciar un camino que ni yo me lo imaginaba. En ese momento sentí que estaba en deuda con el club y más despúes de hacer una carrera de la cual no me arrepiento de ninguna decisión", argumentó.

Respecto de los invitados, agregó: "Son muchos años en el club. Cuando empecé a pasar la lista es interminable. Vienen varios técnicos que fueron importantes para mi carrera, me está costando Marcelo Bielsa, es una figurita dificil. Hay muhcos invitados como Bianchi, Gareca, Russo, Osvaldo Piazza, pero me gustaría invitarlos a todos".