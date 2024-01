false false

FUTBOL Brian Orosco no se presentó a la pretemporada de Estudiantes y se filtró el verdadero motivo El ex CAI debía presentarse a la pretemporada del “Pincha”, tras no arreglar su continuidad en Morón. Sin embargo, dejó ver en sus redes sociales que se encuentra en viaje rumbo a un lugar muy particular ¿Dónde jugará?