Este miércoles, en instalaciones del Club Huergo, y con la presencia del intendente Othar Macharashvili, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, la directora del torneo, Alejandra Maiorano y el presidente de la Asociación Austral de Hockey, Carlos Echeveste, se dio inicio al Campeonato Argentino de Clubes Sub 14 y Sub 16 de hockey pista, que tendrá en total 22 las que buscarán un lugar en el podio.

El mismo contará con 12 equipos de sub 14, seis equipos femeninos sub 16 y cuatro equipos sub 16 masculinos. Además se resalta la participación de 12 árbitros. Las delegaciones presentes pertenecen a la Asociación de Bariloche, Asociación Santacruceña, Federación de Tierra del Fuego, Asociación Santa Cruz Norte y la selección local de la Asociación Austral de hockey. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLIC ACA