El exarquero paraguayo José Luis Chilavert fue uno de los que salió al cruce del jugador del Stade Frances. "Sr. Pablo Matera los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tu no has ganado nada", escribió en la red social del pajarito Chila.