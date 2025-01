La sonrisa le agranda la cara al “Lagarto” Augustacci. El presidente de Tiro Federal disfruta del momento de felicidad más grande desde que está en club de barrio Cemento donde llegó hace casi 15 años. Vivió de todo en el club de km3, y él eligió estar. Siempre acompañado de su señora Mónica y de sus hijos, de los cuales uno jugaba en el club cuando él agarró la presidencia.

Pasó muchas cosas en el club con momentos alegres pero también los sinsabores, el volver a casa amargado a última hora, pero sin dudas que volver a poner a Tiro Federal en la Primera A luego de 18 años en el ascenso, es algo de lo más hermoso que le tocó vivir. El presidente de Tiro Federal lo vivió de una manera muy especial acompañado en el estadio de kilómetro por sus padres. “Mis viejitos siempre están, y soy un agradecido de poderlos tenerlos. El abrazo infinito de los padres significa mucho, y ellos también disfrutan el poder compartir esto en familia porque saben lo que significa y el esfuerzo que hicimos para conseguirlo”, reconoce el presidente de Tiro Federal Carlos Augustacci en una charla con Pasta de Campeón.

El “Lagarto” piensa antes de responder y por su cabeza se cruzan muchos momentos en todo este proceso que se coronó con el ascenso. Pero hay que tener presente que cuando agarró el club, todo era muy diferente. Las instalaciones no eran las apropiadas para ir en busca de un ascenso, y él junto a su comisión directiva afrontaron el doble desafío: el de poner de pie un club histórico de Comodoro, con raíz ypefiana, y luego si el objetivo deportivo de volver a jugar en la máxima categoría.

“Esto se da, el ascenso se logra porque la máquina funciona cuando todos los engranajes andan bien. Nosotros sufrimos mucho los 15 años que estamos en el club. Todos saben cómo estaban los clubes ypefianos y con el correr de los años hicimos un cambio muy grande, y para bien. La infraestructura cambió y el césped sintético les trajo alivio a los clubes para poder tener ese pequeño ingreso que hacía falta para crecer, y vamos a seguir creciendo todos los clubes que tienen césped sintético, de eso no tengo dudas”, aseguró convencido el dirigente.

Cuando Augustacci comienza su gestión al frente de Tiro Federal había que trabajar en diferentes frentes: en la infraestructura primeo y en lo deportivo después para poder crecer y ser competitivos. “Al principio cuando comenzamos yo pensaba para mi sin decírselo a nadie, cómo lo voy a traer al ‘Pato’ Macías o ‘Taso’ al club?. Yo tenía un baldío, quien iba a querer venir? Era poder acondicionar esto primero para que ellos puedan venir, y el ‘Pato’ vino antes por una amistad que tenemos", afirmó el “Lagarto” y comenzó a recordar la época en la que él se ponía los “cortos” y salía a la cancha a jugar en Km8. "Ese equipo de Petroquímica de los 90 con Víctor Doria y Taso Nicolao nos marcó muchísimo a todos, a todo el equipo porque fueron los maestros nuestros para toda la vida. Ellos nos marcaron el camino del esfuerzo, de la solidaridad y de poner todo lo que estaba a nuestro alcance y un poquito más aunque no lo conseguimos esa vez. Estuvimos a tres partidos del Nacional B, pero nos quedamos con ese mensaje: el yo puedo, y tengo que hacer el esfuerzo para conseguir las cosas. Con esa fórmula fuimos hacia adelante: el objetivo claro, el esfuerzo que no se negocia, y sacrificio de todos juntos”, sentenció el dirigente.

Augustacci recordó cuando comenzó la etapa con Daniel Macías en el banco de suplentes, quien sabe de batallas y de procesos. “Yo recuerdo que el ‘Pato’ fue el que más sufrió porque él vino en un momento muy dificil cuando falleció Angel Samienta que me vino a dar una mano. El se tuvo que comer que Tiro no tenía cancha, teníamos que ir a entrenar a USMA y estuvo solo varios meses al frente. Cuando pudimos tener nuestra cancha lo fuimos a buscar, el ‘Pato’ lo fue a buscar a Taso, y pensamos que no iba a querer venir, pero nos dijo que si. Ya sabíamos como trabajaba", recordó con una sonrisa y aseguró que Nicolao les dijo: “yo no vengo a boludear, yo vengo a salir campeón”.

El presidente de Tiro Federal afirma que “en ese camino, y en ese trajinar con esa forma de trabajo algunos dieron un paso al costado y el resto se hizo fuerte. ”Lo que ellos aplicaron en Primera y Reserva se trasladó a las inferiores con el trabajo de los Manjón, Castro, Quiliñan, Valeriano y Patora Carrizo. Todos ellos entendieron el mensaje como equipo, como club. Lo que se hacía en Primera y Reserva se copiaba en las inferiores. Taso tiene esto, se pone el objetivo y se logra. Si todos acatan las órdenes se logran", expresó Augustacci.

La temporada 2024 fue por demás positiva para el histórico club de barrio Cemento porque las categorías formativas también lograron ascender a la primera A por mérito propio, la Primera logró el objetivo de volver a la máxima categoría y en Reserva se llegó a jugar la final frente a Stella Maris donde se consagraron subcampeones.

Es momento de disfrutar, de descansar y de volver a empezar. La máquina y sus engranajes volverán a encenderse dentro de unas semanas y el esfuerzo será el doble del 2024. “Hoy ese esfuerzo de todo este tiempo se ve reflejado con este cierre y el ascenso. Hoy tenemos todas las formativas en la A, es un trabajo que va a tener continuidad, tiene que tener continuidad y tenemos que agudizar el ingenio y ver como nos enfrentamos con los poderosos que tienen otras herramientas que Tiro Federal no las tienen. Yo creo que siempre hay chicos que tienen ganas de subirse a este barco y hay que disfrutarlo. Nosotros tenemos que descansar un par de semanas, y arrancar de nuevo este hermoso 2025 porque tenemos por delante un nuevo desafío”, cerró el presidente de Tiro Federal Carlos Augustacci con una sonrisa, como cuando comenzó la charla con Pasta de Campeón.