FUTBOL Polémica en San Lorenzo por el gol anulado al Perrito Barrios: “El vídeoanalista me confirmó que…” El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa afirmó que su videonalista le "confirmó que el gol de (Nahuel) Barrios fue válido, porque en la acción previa Federico Girotti no estaba adelantado", y le apuntó a Jorge Baliño, a cargo del VAR, "porque el árbitro (Pablo Echavarría) no tuvo responsabilidad".