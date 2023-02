(Pasta de Campeón / Por Carlos Álvarez) - De chica patear una pelota era su momento de felicidad. Y no lo dudo nunca, apostó a eso y logró destacarse a base de mucho sacrificio y compromiso. Con un grupo de amigas con las que sigue jugando hasta hoy fue participando en diferentes torneos hasta que sin querer ingresó en el mundo del arbitraje, y hoy la vida le presenta una oportunidad única.

Florencia Paredes será una de las árbitras que tendrá el Mundial de Fútbol de Salón Femenino en la provincia de Misiones, a partir del 5 de marzo, junto a Marcela Meza (Misiones), Ruben Veliz (Tucumán), Jonathan Sandoval (Metropolitana, Buenos Aires) y Federico Aranda (Mendoza).

En los días previos habló con ADNSUR y Pasta de Campeón sobre la citación, sus sensaciones, y su 2023 que comenzará dirigiendo un certamen internacional donde jugarán Paraguay, México, Bolivia y Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Chile, Francia y Argentina.

"La verdad que la convocatoria fue algo que me sorprendió mucho. Todos los árbitros aspiramos a algo importante, a lograr estar en un Nacional pero estar en un mundial es algo muy fuerte, estoy muy feliz y espero dar lo mejor de mi", confesó Florencia, quien se prepara para viajar al norte argentino a cumplir un sueño.

Pero ese sueño comenzó de muy chica pateando una pelota a "Los inicios fueron cuando tenía 17 años aproximadamente con una amiga. De a poco me fui metiendo en el futsal de Comodoro, para probar, ir viendo y me encantó. No pensé que iba a ser este recorrido, y mucho menos una pasión o vivirlo como lo vivo cuando toca dirigir cosas importantes", explicó.

Estar en una cita mundialista no es algo que se vive muy seguido. Por eso, remarca el acompañamiento que tuvo desde siempre por parte de Roberto Varela (árbitro de futsal comodorense) y el instructor nacional y árbitro internacional Leonardo Illesca. "Son dos apasionados y tremendas personas. A ellos les agradezco de corazón porque tenemos un gran grupo de trabajo en el futsal comodorense", acotó y contó sus sensaciones a pocos días del Mundial.

"Las expectativas son muy altas, primero que vienen árbitros de otro lado de mucho nivel y me imagino que el juego será tremendo. Cada país entrenó con todo para este mundial y espero estar a la altura de las circunstancias en Misiones"

ESTUVO A UN PASO DE QUEDAR EN LA LISTA MUNDIALISTA

Florencia Paredes juega al fútbol de salón desde muy chica y tiene múltiples títulos con JM y también con UOCRA, que fue el nombre que llevaron durante algunas temporadas, pero el grupo humano fue siempre el mismo. Juega con amigas, y eso es un plus. En su equipo siempre estuvieron Daniela Soto, Natalia Stelle, Araceli Curruhinica junto a Tatiana Colisnechenco y varias más. "En el futsal arranqué en JM con un grupo de chicas hace mucho, ya estamos de vuelta (sonríe) y vamos siempre juntas", confiesa. El año pasado disputaron el Nacional Oro Sur en Esquel, y salieron campeonas, lo que le posibilitó ser vista - junto a varias compañeras - por el cuerpo técnico de la Selección Argentina que la convocó.

"Estuve en la primera citación, y pase a la segunda concentración pero en la lista final quede afuera. Fue una tremenda experiencia formar parte de la preselección, y les deseo lo mejor a las chicas, tienen tremendo equipo, un cuerpo técnico con gente que sabe un montón, y le deseo lo mejor a Argentina", resaltó Florencia.

A mediados del 2021 terminó la carrera de educación física, y junto a su amiga Tatianta Colisnechenco comenzaron con la escuelita de futsal para los más chicos por lo que hay fines de semanas que se le junta todo. Pero no se puede decidir por una actividad. "Cuando se me juntan todas las cosas, trato de decidir pero no puedo decidir sobre qué me gusta más si jugar al fútbol, arbitrar o enseñar a las más chicas. La verdad me encanta jugar, dirigir también porque lo disfruto muchísimo, y enseñar es algo que comenzamos con Tatiana en nuestra escuelita, y me gustan las tres cosas. Cuando llega el fin de semana no me puedo definir por una actividad, quiero estar en todo y a veces no se puede", asegura con una sonrisa

Florencia Paredes está a días de vivir una experiencia única, y solo espera poder estar a la altura pero sobretodo disfrutar. "Para mí es un orgullo estar en un Mundial, y quiero desearle lo mejor a Ariana (Díaz) y Tatiana (Colisnechenco), se lo merecen. Que dos comodorenses integren la Selección Argentina de Futsal Femenino es algo hermoso, se que van a dejar todo y les deseo lo mejor a ellas", cerró la profe, jugadora, y desde marzo, árbitra internacional que no para de soñar.