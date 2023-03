Brian Fernández se reintegró a los entrenamientos de Colón de Santa Fe luego de mantener una conversación con el director técnico Néstor Gorosito. Pipo decidió darle una oportunidad, tras haber estado fuera de las canchas en el último tiempo por recaídas en su lucha por las adicciones.

"Estoy muy agradecido a Gorosito y a Colón por la oportunidad que me dieron. Me siento parte de ellos y espero que pronto puedan tenerme a disposición para jugar. Yo toqué fondo, ahora volví a apostar con Colón, quiero irme por la puerta por donde entré, no quiero irme por atrás", contó en una entrevista exclusiva con D Sports.