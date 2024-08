Un papelón más y una falta de respeto al fútbol femenino. El partido entre General Saavedra y Laprida, por la 12ª fecha del torneo Por Nosotras no se pudo jugar este mediodía en el “parque” porque el árbitro designado por la Liga de Fútbol, Rubén Pichintiniz no fue.

Ambos planteles llegaron a la cancha, se cambiaron e incluso entraron en calor pero a la hora pactada (11 de la mañana) no estaba el juez principal. En el vestuario solo estaba la asistente Maidana quien les aviso a las capitanas y cuerpo técnico de ambos equipos que el árbitro no había llegado, y ella no podía dirigir.