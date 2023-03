Arrancó el Torneo Provincial de Newcom en Comodoro

El secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, presidió este sábado el acto de inauguración del Torneo Provincial de Newcom que se desarrolla en Comodoro Rivadavia. Se trata de la instancia clasificatoria al campeonato nacional que se jugará en el mes de abril en nuestra ciudad. “Creemos que el deporte incluye, desarrolla, integra y permite que nos divirtamos”, destacó el funcionario municipal.

El newcom es un deporte pensado para la tercera edad, a partir de personas mayores de 50 años, quienes buscan compartir momentos de alegría, compañerismo, mejorar la condición física y generar un sentido de pertenencia hacia un grupo. La disciplina es similar al vóley, pero con adaptaciones para que la pelota no se caiga al suelo.

El Newcom está pleno crecimiento en todo el país y se destaca este fin de semana con el Torneo provincial que se juega en el Gimnasio Municipal N° 4 de nuestra ciudad y que incluye a equipos de Chubut y también de Santa Cruz.

Comodoro Rivadavia tendrá representantes en el Nacional F7 en Córdoba

Los equipos participantes son Malvinas, RK 8, Newen, Tuma y Las Maras (Comodoro Rivadavia), la Rada Newcom (Rada Tilly), Universitario y Ankatu (Santa Cruz), Independiente y Malvinas (Trelew), y Deportivo Madryn (Puerto Madryn). Los mejores en esta instancia clasificarán al Campeonato Argentino de Newcom, que se hará el mes próximo en esta ciudad.

Durante el acto de inauguración que se realizó en el propio Gimnasio Municipal N° 4, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el primer jugador de Newcom de Chubut, Osvaldo Williams; el profesor que armó los primeros equipos para los Juegos Evita 2018, Diego Acosta; el mentor y artífice del Newcom en Chubut, Raúl Galván; el representante de la FEVA y FECHUBOL, Gustavo Rasgido; el dirigente y referente de Newcom en Comodoro, Adrián Rasgido; el concejal Marcos Panquilto y público en general.

La dupla Angelica Jara – Romina Molina se quedó con el torneo de Sexta en Standart Padel

En ese marco, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, les dio la bienvenida a todos los integrantes de los equipos participantes y afirmó que “es muy gratificante verlos con la alegría que juegan y nosotros como Estado Municipal consideramos al deporte como un eje fundamental”.

Por eso, “creemos que el deporte incluye, desarrolla, integra y permite que nos divirtamos. Quiero desearles un excelente fin de semana, que gane el mejor, y me encanta venir a las actividades de Newcom por la alegría que transmiten y verlos cómo se divierten, más allá que todos en la cancha queremos ganar y esta es una actividad que no para de crecer”.

Un Estado con las puertas abiertas al adulto mayor

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recalcó que “los equipos de Comodoro saben que estamos muy orgullosos de lo que es el Newcom, cómo se han organizado para seguir creciendo. Tenemos un Estado que tiene las puertas abiertas para el adulto mayor que tomó la decisión de hacer actividad deportiva”.

De River a Comodoro: Quién es el nuevo refuerzo de Newbery

También “este Estado Municipal decidió que el Newcon era la actividad de adultos para los Juegos Evita y definió que tenía que ser un deporte y tener distintas instancias: la formación y la competencia”.

Martínez agradeció a los presentes porque “día a día nos enseñan que tenemos que seguir trabajando y poner la vara más alta. Vamos a tener un Torneo Argentino y ya hay cuatro equipos -que ojalá algunos sean de nuestra ciudad- que van a participar junto a los equipos que vinieron de nuestra provincia”.

La Selección argentina de vóley Sub19 regresa a Comodoro para prepararse para el Mundial

El presidente de Comodoro Deportes cerró que “estamos muy contentos de que estén acá, porque tenemos la esperanza que esto que hoy pasa en nuestra ciudad se replique en toda la provincia. Esta gestión que conduce nuestro intendente Juan Pablo Luque tiene como premisa que esto se multiplique por todos lados”.

“Una política deportiva que nos ayuda”

El referente del deporte y representante de la FEVA (Federación Chubutense de Voleibol) y FECHUBOL (Federación Chubutense de Vóleibol), Gustavo Rasgido, sostuvo que “soñábamos que crezca este Newcom argentino: en 2021 terminamos siendo 415 jugadores asegurados en FEVA y en 2022 terminamos con 8400; y aspiramos este año llegar a los 15.000 jugadores”.

El dirigente explicó que el clasificatorio para el torneo nacional se juega en todo el país en las categorías 50, 60 y 70 años, y se preparan para participar de la competencia que se disputará entre el 25 y el 31 de abril en Sao Paulo, Brasil. “No se puede hacer esto si no hay una política deportiva que nos ayuda. Vean las instalaciones que tenemos, que no hay en todos los gimnasios del país”, valoró Rasgido.

Sebastián Villa le envió un saludo a las inferiores del club Florentino Ameghino de Comodoro

Finalmente, el dirigente y referente de Newcom en Comodoro Rivadavia, Adrián Rasgido, subrayó que “estos eventos se hacen siempre que está atrás el Estado, estuvimos por todo el país, y hoy es enorme el Newcom por toda la provincia y desde Ushuaia hasta la Quiaca”.