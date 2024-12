Este viernes se llevarán a cabo las elecciones de la Liga de Fútbol, donde los 25 clubes votarán a su nuevo presidente para los próximos dos años. Ariel Bordeira y Héctor Millar competirán en las urnas por el mando de la casa de este deporte.

En las horas previas a este suceso, Ariel Bordeira dialogó en exclusiva con Pasta de Campeón y confirmó que, a priori, los números no les dan para conseguir la victoria: "En este proceso noté que los clubes tienen otro tipo de necesidades; notamos eso con nuestro grupo de trabajo. No alcanza con ir a hablar con ellos y plantear orden, horas de trabajo; aparentemente es otra cosa lo que necesitan".

“Nosotros no podemos salir a prometer nada desde lo material. Sea cual sea el resultado, si nos tenemos que ir, nos vamos a ir tranquilos. Hicimos todo lo posible para que esta Liga esté ordenada; tampoco es mucha la historia”, remarcó.

“A nosotros los números no nos dan; nos pudimos haber bajado, pero no nos bajamos porque estamos convencidos de que la otra lista no es el camino. Simplemente eso”, señaló.

Cada club tiene dos representantes para votar en las urnas. En total serán 50 votos de los 25 clubes: “Creemos que no es el camino el de la otra lista, pero los clubes son los que tienen la última palabra. A nosotros los números no nos dan; nos pudimos haber bajado, pero no nos bajamos porque estamos convencidos de que la otra lista no es el camino. Simplemente eso ”.

“No vamos a abandonar, vamos a aguantar los trapos y vamos a ir hasta el final. Estamos con el dirigente genuino. Yo no salí a prometer nada material, salvo el tiempo, la dedicación y las horas de descanso que le quitamos a la familia, y nada más. Eso no alcanza y no es suficiente para los clubes”, finalizó.