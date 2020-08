El seleccionado Sub 11 chubutenses cerró su participación en la segunda fecha de la Worldwide Battle of Lichess, ubicándose en la cuarta posición del Grupo C1, en donde en la primera fecha del Torneo Mundial Sub 11, se había ubicado en el primer puesto. Competencia que se realiza online a través de la plataforma Lichess.

Para el equipo de Chubut, integrado por los comodorenses Adrián y Sol Muruchi, Fernando López; los trelewenses Máximo Peralta, Benjamín Druetto, Luciano Millahuala y Giuliano Tinelli; y el puelense Mijaíl Erema, esta fue la última participación en la categoría SUB 11 y continuaran en el mes de septiembre en la categoría correspondiente. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA