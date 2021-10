Este mediodía se armó un acalorado debate en ESPN 90 sobre el futuro del entrenador de River, Marcelo Gallardo. El periodista Daniel Arcucci reveló la lista de entrenadores que tenía Enzo Francescoli en el 2014, año en el que asumió el “Muñeco”.

Tras dar su opinión, el “Chavo” Fucks afirmó que Gallardo no va a seguir en el Millonario, tenga o no tenga club para dirigir. “Lo que tengo de información es que se va, tenga o no tenga club. Si no tiene equipo, se va a tomar un tiempo de descanso”, remarcó. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA