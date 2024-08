Actuó en Game of Thrones, ganó la primera medalla de oro para su país y marcó un récord olímpico en natación

Daniel Wiffen, un joven nadador de 23 años, hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Wiffen se convirtió en el primer nadador masculino irlandés en ganar una medalla de oro olímpica, tras imponerse en la final de los 800 metros libre.

Con un tiempo de 7:38.19 minutos, Wiffen estableció un nuevo récord olímpico, mejorando en casi tres segundos la marca anterior establecida por el ucraniano Mykhailo Romachuk en Tokio 2020, donde los 800 metros libre debutaron en el programa masculino.

WIFFEN ACTUÓ EN EL CAPÍTULO MÁS SANGRIENTO DE GAME OF THRONES

La hazaña de Wiffen no solo representa un hito en la historia del deporte irlandés, sino que también captó la atención del mundo debido a su trayectoria poco convencional. Antes de convertirse en una de las nuevas sensaciones de la natación mundial, Wiffen tuvo una breve aparición en la aclamada serie "Game of Thrones".

Quien es el “Maligno” Torres, el pionero del BMX argentino que es medalla de oro en los Juegos Olímpicos

En el episodio conocido como "La Boda Roja", uno de los más sangrientos y reconocidos de la serie, Wiffen participó como extra, sentado en los escalones del salón donde se desarrolló la infame escena. Aunque en aquel entonces tenía solo 9 años, esta experiencia parece haber sido un preludio de lo que estaba por venir.

"Realmente no sabía nada de 'Game of Thrones' cuando era más joven. Mis padres no me dejaban verla", explicó Wiffen en una entrevista. Sin embargo, su hermana sí tuvo la oportunidad de participar en la serie, interpretando a una de las nietas de Frey.

José Torres contó por qué le dicen "El Maligno" y confesó la "maldad" que hizo en la Villa Olímpica

Ahora, con su impresionante victoria en París 2024, Daniel Wiffen consolidó su lugar como una de las nuevas estrellas de la natación mundial.