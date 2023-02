92 años de puro amor: La historia del festejo de la abuela Rosa con Emiliano Toledo tras el ascenso de Germinal

(Pasta de Campeón - Por Analía Bahamonde) - Emiliano Toledo llegó a Germinal desde la Liga Lujanense para reforzar al equipo capitalino. A fines del mes de enero salió campeón ganándole por 2 - 1 a Independiente de San Cayetano en una de las finales del Torneo Regional Federal Amateur 2022/23.

En medio de los festejos, alegría y emociones, trascendió una imagen que reflejó una gran historia de amor entre una abuela y un nieto. Emi Toledo y su abuela Rosa de 92 años, se encontraron en la cancha para vivir este momento.

Algo que desde muy pequeño soñó: “Es una cosa que siempre quise, tengo un video que me hicieron una entrevista cuando era capitán de la 4ta división de Ituzaingo y me preguntaron cuál era mi sueño. Le dije que, ´yo quería vivir de esto, y quería que mi abuela me vaya a ver a una cancha de fútbol´“, expresó Toledo a PDC y ADNSUR.

Al mismo tiempo recordó como desde niño compartió junto a su familia, y los momentos especiales de los que no podía estar por ser futbolista, y, sobre todo, el acompañamiento que siempre recibió.

La abuela Rosa era la que limpiaba los botines cada fin de semana para que Ema salga a la cancha; bendecidos y protegidos por el amor incondicional a un nieto.

“Ella fue a la cancha porque es así conmigo, porque sabe lo que es el futbol para mí. Soy el futbolero de la familia, el que siempre los sábados, desde muy chiquito, son los días de la abuela, y yo me los perdía porque tenía que ir a jugar a la pelota. Entonces siempre estaba su pregunta: ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va? ¿Cómo saliste?, en estos últimos tiempo yo le daba los botines porque me los bendecía, entonces yo iba a jugar con los botines bendecidos por ella”, señalo el defensor de Germinal.

CUMPLIENDO EL SUEÑO: EL ABRAZO ESPERADO Y LA PREDICCIÓN DE LA ABUELA ROSA

Emiliano Toledo desde hace un tiempo vive en Rawson y está alejado de su familia, con quien no se veía personalmente hace varios meses por su presente futbolístico con Germinal. Sin embargo, la final de este Torneo Regional lo llevó hasta la ciudad de Bahía Blanca, achichando kilómetros para este encuentro familiar.

“Yo siempre la invito, pero ella con el tema de su edad, al tener 92 años, se le complica mucho y es muy difícil encontrar un lugar donde ella pueda estar cómoda. Justo se dio esta fecha tan especial de una final y cumplí uno de mis sueño, tengo muchísimos por delante”, sentenció el jugador.

Tras la victoria, y para festejar el joven corrió en busca de su abuela Rosa, quien se encontraba acompañada por el resto de la familia, sus padres y hermanos. Ese momento fue especial para Emi: “Se me pone la piel de gallina cuando te cuento, apenas pude festejar con mi familia detrás del alambrado la fui a buscar a ella, fue increíble. Yo fui todo eufórico a gritarle y ella tranquila me estaba pasando un globo que le dieron para los festejos, y yo no entendía nada”, relató.

Es que la Abuela Rosa, había hecho un ritual particular, para proteger una vez más a su nieto: “La escucho que me dice: guárdatelo yo hice tres nudos porque sabía que iban a hacer tres goles, guárdatelo. Y me dio una estampita de San Expedito que también me dijo que le había pedido para que me vaya bien”, señaló emocionado Toledo.

“LA ABUELA ES UNA GENIA, 92 AÑOS DE PURO AMOR”

Así define el jugador Emiliano Toledo a su abuela, con quien tiene un gran vínculo afectivo, es una figura familiar de suma importancia en su vida, su presencia es única en la familia y los nietos son quienes disfrutan al máximo de ella.

“Caminamos por la cancha, eso fue una locura. No tengo duda que voy a hacer muchísimos cuadros con todas las fotos que nos sacaron. Tengo recuerdos increíbles de mi abuela desde muy chico, y creo que este recuerdo se lleva todos los premios”, señaló el defensor de Germinal.

Para el jugador fue un festejó que definió como Inolvidable junto a su abuela de 92 años, “porque ganamos y porque es el amor de mi vida, lo mejor que me paso en la vida. La disfruto muchísimo y poder haberla disfrutado en donde yo quiero mi vida, que es el fútbol, para mí fue lo máximo”, expresó.

Por último, Emiliano confesó, “Yo ya no sé qué más puedo llegar a pedir. Me quedan recuerdos hermosos con la abuela y todavía lo que me queda por recorrer. Dice que va a venir (Rawson) y ya es hincha de Germinal, esta fanática, hizo canciones. La abuela es una genia, 92 años de puro amor”, expresó el jugador del equipo capitalino por haber cumplido un sueño junto a su abuela Rosa.