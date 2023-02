(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Lionel Scaloni fue el ganador del premio al mejor entrenador del Mundo en la gala The Best de la FIFA que se celebró en París.

Fue nominado para ganar el premio "The Best" al mejor director técnico del 2022 y tuvo que competir en la terna con pesos pesados como Josep Guardiola y Carlo Ancelotti. Pero se impuso de forma justa por su espectacular trabajo

"Le agradezco a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos, no hubiéramos conseguido nada. También al cuerpo técnico y a los futbolistas que votaron. No hay cosa más linda que ver feliz a tu país. No tiene precio. Ese triunfo fue para ellos", dijo una vez que recibió el premio muy emocionado.