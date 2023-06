Lionel Messi revoluciona China con su presencia para jugar amistosos con la Selección Argentina ante Australia e Indonesia. En los últimos días confirmó su llegada a Major League Soccer (MLS) donde jugará en Inter Miami y desde la concentración rompió el silencio y contestó sobre el próximo Mundial.

"Como dije antes, no creo jugar el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar", explicó el mejor futbolista del mundo para confirmar, una vez más, su ausencia en el torneo que se llevará a cabo en 2026. Una frase que los hinchas de la Albiceleste no querían escuchar a pocos meses de la obtención del título en Qatar.