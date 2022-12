¡Se calza los cortos! El Kun Agüero volverá a las canchas para jugar un torneo en Europa

Sergio “Kun” Agüero se volverá a poner los cortos para la Kings League, un torneo organizado por Gerard Piqué, su excompañero en su paso por Barcelona.

El ex delantero de la Selección Argentina estuvo de manera online en el Draft y sorprendió a todos al revelar que el jugador número 12 de Kunisports será él.

Agüero mostró la camiseta, que combina rosa y negro a bastones verticales, y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse.

“Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo Agüero.