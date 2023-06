Una verdadera fiesta se vivió en la despedida de Juan Román Riquelme que reunió en la Bombonera a una gran cantidad de estrellas.

Los equipos se dividieron en dos, entre Boca Juniors y Argentina. En ese marco, el conjunto que representa a la Albiceleste se estaba cambiando en los vestuarios del estadio cuando la periodista Sofía Martínez de la TV Pública arribó a la puerta del lugar con la cámara detrás.

La joven entró a la sala donde estaban los protagonistas y generó el inesperado enojo de Alfio Basile, que se paró a enfrentarla.

“Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo con tono serio.

La joven contestó: “Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, y procedió a mirar la totalidad de la sala para corroborar si había alguien todavía desvestido. “No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”, dijo para luego hablar con algunos de los jugadores.

Kylian Mbappé se acordó de Messi, lo saludó por su cumpleaños y le hizo una confesión sobre la final del mundo

Toda la escena fue vista por Lionel Messi, que siguió la situación entre sorprendido y divertido. “Quedó todo perfecto, yo te estaba cuidando a vos”, le dijo Basile a Martínez ya en campo de juego, haciendo las paces.