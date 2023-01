¿Nos engañó a todos?: La impactante confesión del hincha colombiano que se tatuó "Messi" en la cara

Mike Jambs, influencer colombiano, compartió en sus redes un video donde se lo ve cumpliendo una apuesta que realizó entre sus amigos. Así, compartió el paso a paso de su transformación en su página de Facebook, obtuvo miles de vistas y también generó muchos comentarios.

Su caso se hizo viral rápidamente y recorrió el mundo. Días más tarde su historia ganó aún más popularidad luego de que publicara que se había arrepentido.

“No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentía muy orgulloso… Pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido de haber hecho eso, pues en lugar de traer cosas positivas a mi vida, ha venido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar, porque dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, dijo en ese momento.

¿Y ahora?: Mike Jambs se mostró "arrepentido" por tatuarse "Messi" en su frente

"Si tu me criticaste, me trataste mal y me juzgaste por el tatuaje. Quiero contarte que el tatuaje nunca fue real, nunca existió", explicó en un video Mike Jambs en su cuenta de Instagram. Donde mostró como fue el paso a paso para realizar el "tatuaje" de mentira.

"El tatuaje de Messi fue un experimento social, quería demostrar cómo la sociedad está utilizando las redes sociales de una forma totalmente negativa. Para destruir y no para unir, para criticar y juzgar la vida de los demás", reflexionó Jambs en un video más largo de dos minutos de duración en Facebook.