Luego de la Copa Mundial ganada por la Selección Argentina, muchos fanáticos decidieron realizarse tatuajes en honor a los jugadores campeones.

Sin embargo, un influencer fue más allá y se hizo viral tras tatuarse “Messi” en su frente.

Además, de un lado de sus cachetes, se puso “Dios” y del otro lado, el dibujo de tres estrellas, refiriéndose a los campeonatos ganados por Argentina en toda su historia.

Tras unas semanas de euforia, el joven colombiano, conocido como Mike Jambs cayó en la realidad. Se arrepintió y lo hizo saber, a través de sus redes sociales.

En un video publicado ,dijo que: “Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, porque en vez de haberme traído cosas positivas vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar”.

“No pensé decir esto tan pronto. Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero me arrepiento. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, agregó, lamentándose.