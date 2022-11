(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Ariel Castellano es un futbolista del Club Huracán de Comodoro y dentro de la cancha muestra sus facetas. Hace goles, aporta velocidad, marca y sacrificio. Pero fuera del verde césped visualizó otras condiciones que llamaron la atención.

A través de las redes sociales del “Globo”, el volante se mostró tocando la guitarra y cantando un reconocido tema de Camilo, pero que suena mucho en el ambiente del cuarteto: “Manos de tijera”.

“Nos dio sed”, “Fenómeno”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron observar. Mientras que el protagonista comentó: “Me sorprendieron!! no me la esperaba jaja muchas gracias me senti super comodo como siempre”, cerró.