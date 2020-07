Ariel Holan, ex director técnico de Independiente, dialogó con el periodista Mariano Luis-Larre en la noche del viernes y reveló que su estadía en el club se vio perjudicada porque Mauricio Macri, ex presidente de la Argentina, quería meter preso a Hugo y Pablo Moyano a través del club de Avellaneda.

“Hubo una serie de cuestiones que involucraron la política argentina y yo estuve en una situación muy incómoda. “Por eso tuve las cinco apretadas de la barra brava y por eso pasó todo lo que pasó. Se desvirtuó todo. Sino analicen los arbitrajes del 2018 y 2019. Sumado a los allanamientos al club y a la sede”, explicó el actual entrenador de la Universidad Católica de Chile.

Además, el ex entrenador de hockey admitió: “Lo único que me molestó hasta ahora y que le di muchas vueltas para no salirme de quicio, es cuando pusieron en duda mi honestidad en relación a Independiente. Ese club es mi vida”.

Por último, contó que cuando llegó a Independiente le pagaban lo mismo que en Defensa y Justicia, pero se justificó: “El primer año trabaje prácticamente gratis, en relación a lo que es un sueldo para un entrenador de Primera División. Ganaba lo mismo que en Defensa y Justicia. Llegué ganando dos pesos, pero era justo porque me daban la oportunidad de dirigir”.