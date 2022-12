“Jugar contra Messi no me cambia la vida”: Otro jugador de Francia calentó la previa de la final ante Argentina

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Desde que Francia consiguió su segunda final consecutiva en Mundiales, sus futbolistas no pararon de lanzar municiones contra la Selección Argentino y Lionel Messi, principalmente. Los jugadores galos se mostraron confiados en el partido decisivo del certamen organizado en Qatar. “La final no se juega, se gana”, decretó Randal Kolo Muani. “Messi no nos asusta”, desafió Theo Hernández, mientras que el entrenador Didier Deschamps se mostró más cauto y admitió que intentará “limitar al máximo” la influencia de la Pulga.

“¿Messi? Sabemos que es un gran jugador, pero nosotros también tenemos grandes jugadores. Será un partido difícil, como todos los que hemos jugado”, señaló Theo Hernández.

Randal Kolo Muani también expuso su alegría al término del partido de semifinales y palpitó lo que será el partido más trascendente del torneo. “Messi es un gran jugador, lo miro desde joven y lo enfrenté con Nantes. Personalmente no cambia mi vida”, expresó.

¿A quién le dijo “qué mirás bobo” Messi tras el partido?

El actual delantero de Eintracht Frankfurt reemplazó a Dembelé y 44 segundos después de su ingreso marcó el 2-0 tras capturar un rebote en el área.

Kolo Muani, de 24 años, disputa su primera Copa del Mundo luego de ser convocado por la lesión de Christopher Nkunku. Antes de llegar a la Bundesliga enfrentó dos veces como jugador de Nantes al París Saint Germain de Lionel Messi en la temporada 2021/22.

En el Parque de los Príncipes perdió 3-1 pero marcó el 1-1 parcial y observó cómo Messi sentenció el resultado con el tercer tanto. En Nantes, el resultado se repitió pero a la inversa y el delantero francés fue el encargado de abrir la cuenta.