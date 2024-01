¿Hubo tercero en discordia? La inesperada revelación en el "nuevo amor" entre Morena Beltrán y Lucas Blondel

El bombazo que dejó la última parte del 2023 fue la relación que comenzaron Morena Beltrán y Lucas Blondel, el lateral de Boca Juniors que fue captado con la periodista manteniendo un encuentro muy cercano.

Ambos están en pareja y se pudo confirmar gracias a la viralización de algunas fotos días atrás, pero ahora, lo que ocurrió fue que el periodista Juan Etchegoyen hizo una inesperada revelación… ¿Con infidelidad incluida?

“En los últimos días ha salido una foto en las redes de Morena Beltrán, la periodista deportiva, y el futbolista de Boca, Lucas Blondel, qué raro todo lo que me llega sobre esta relación”, indicó el streamer que fue de a poco con sus filtraciones.

Continuando con sus declaraciones, Etchegoyen añadió: “quiero ser prudente con lo que me han contado pero es imposible no hacerse algunas preguntas, a mi me hablan de esta relación y me dan info que es por lo menos escandalosa y te voy a detallar todo”, adelantó.

Comenzando con sus sospechas al respecto, el periodista lanzó crudamente los rumores de una infidelidad entre Beltrán y su ex, Tomás Mantia. “A mi me han contado que la comunicadora y el jugador de Boca están saliendo hace por lo menos cuatro meses, pero sacando cálculos me doy cuenta que hace dos meses o menos te diría, ella estaba en pareja con otro futbolista llamado Tomás Mantia”

De esta forma precisó que se contactó con la joven de ESPN, pero que en ningún momento obtuvo respuesta sobre un tercero en discordia que sería Blondel meses atrás. “No me dan las cuentas para que More, a quién le escribí para consultarle y no me respondió, haya empezado una relación hace cuatro meses, o quizás le fue infiel a su ex, no quiero ahondar pero es todo extraño”, dijo.

Por último, aprovechó para echar más leña al fuego en la reciente relación de amor. "El jueves 5 de octubre de este año hablé con Tomas Mantia, el ex de Morena, y me dijo que estaban en un buen momento conviviendo juntos. Te cuento este dato porque según la info que estoy recibiendo el detonante de la ruptura habría sido Blondel”, finalizó.