Qué si, que no, que la semana que viene se decide. Nadie sabe cuándo volverá el fútbol comodorense a las canchas. Los planteles ya no saben cómo seguirá la historia en este 2021. Pasta de Campeón habló con el DT de Stella Maris, Angel Cano quien brindó su punto de vista sobre la situación local. "La verdad que estos tiempos se viven con mucha incertidumbre, que se juega, que no se juega. Vamos a esperar una semana más, una semana menos te dicen. El gobierno está muy complicado con la situación", apuntó el DT de Stella Maris.