Yanina Latorre dijo que Pampita envidia a su hija y le llovieron las burlas: "es fina de nacimiento"

Yanina Latorre hizo una tranmisión en vivo en su cuenta de Instagram en el que comparó a su hija Lola con Pampita.

Y de inmediato le llovieron las críticas y burlas.

Al contestar sobre parte del desempeño de su hija en el Bailando por un Sueño, y ciertas críticas que recibió del jurado en el que está Pampita, dijo: "Lola no es tilinga, no es peleadora, no se va a chapar a Marcelo o ir a garchar a la pista. Es muy educada, y en ese candombe va quedando muy blanca, muy tranquila”,

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Además, tras analizar cómo le cae que sea así al jurado Angel de Brito dijo:" Me extraña un poco de Pampita. Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo".

“Es una nena que fue persiguiendo muchos sueños, que logró: casa en Ba

rrio Parque, divina, fina, vestirse de blanco, ser top. Pero le costó. Lola ya nació asi, es fina de nacimiento”, agregó.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio