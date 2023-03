WOS ue el encargado de ponerle la música al entretiempo de Argentina y Panamá, en el segundo tiempo de la Selección durante el amistoso. La presentación no pasó desapercibida en la región ya que el artista utilizó un buzo que le había regalado una emprendedora patagónica.

El rapero de 25 años entonó su más reciente tema “Arrancarmelo” ante más de 80 mil espectadores y lo hizo con un detalle que no pasó desapercibido.

Es que el joven usó el buzo que le regaló una emprendedora neuquina en su estadía en Neuquén en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia en febrero pasado. Se trata de un diseño exclusivo confeccionado por la diseñadora de moda Celina que se mostró feliz en aquella oportunidad por lograr su objetivo, indicó LM Neuquén.

"Estoy en una misión, a ver si me ayudan. Hoy toca Wos y quiero darle el buchango de la selección, que no se los voy a mostrar, pero necesito que hoy lo tenga porque va a hacer frio. Lo estoy persiguiendo en una camioneta y me da mucha vergüenza chicas, pero ya fue. Acá estoy, esperando que venga", había dicho en aquel entonces la diseñadora de moda. Luego, el buzo llegó a manos del artista que lo usó no solo en su presentación de la Confluencia, sino que también lo hizo en el Monumental en la noche del jueves.

Por el momento, la emprendedora no se hizo eco de las imágenes que televisó la Televisión Pública, pero no hay dudas que lo hará en sus redes sociales y todo será felicidad.