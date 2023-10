Wanda Nara rompió el silencio y reveló duros detalles de su estado de salud: "A veces estoy..."

Wanda Nara volvió a la Argentina para dos motivos: uno de ellos está vinculado al reencuentro con su hijo Valentino, quien actualmente se encuentra en River, y la restante correspondiente a la continuidad de su tratamiento médico en Fundaleu.

En las últimas horas, la reconocida empresaria sorprendió a sus seguidores al abrir un nuevo canal de comunicación en Instagram. A través de esta plataforma, mostró sinceridad sobre la enfermedad que enfrenta hace aproximadamente dos meses y brindó detalles de su estado de salud.

“Está el doctor Pavlosky que me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia, el entrenamiento, puedo manejarlo”, compartió Wanda Nara, según lo publicado en la cuenta de Twitter de LAM. De esta manera, aseguró que está muy bien asesorada en cuanto a su condición y las limitaciones con las que se encuentra.

“También estoy aquí para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar, hacer piruetas”, agregó.

“Espero que entiendan que las mamás son invencibles”, sentenció Wanda Nara, demostrando así que su prioridad número 1 es el bienestar de sus hijos.