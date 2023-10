"Se enteró que su mujer...": Icardi desató un escándalo tras el encuentro de Wanda Nara con L-Gante

En las últimas horas surgió un escándalo en el que se ven involucrados tres personajes reconocidos: Wanda Nara y L-Gante se reunieron en secreto, provocando una fuerte reacción de Mauro Icardi.

En medio de esta situación, un periodista reconocido reveló crudo detalles sobre el enojo del futbolista, dejando a todos sorprendidos.

“A mí lo que me dijeron es que Icardi se enteró de que su mujer estaba en la casa del cantante mientras volvía en el avión de la ciudad de Antalya después de jugar un partido con su equipo, estaba muy enojado y tuvieron que calmarlo sus compañeros de equipo”, reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Vuelvo a la situación: Icardi sacado con la información que surgió ayer de la periodista Pilar Smith. Los compañeros intentaron calmarlo pero él no entraba en razones, habría dicho ahí algo así como ‘otra vez no’”, remarcó el panelista.

“Luego de enterarme de esto, pregunté si en el momento vieron que Mauro intentó comunicarse con Wanda, pero me dijeron que no pueden dar fe de eso. Yo imagino que sí, que debe haberla llamado al instante para pedirle explicaciones”, agregó.

Por eso, el futbolista utilizó sus redes sociales para expresarse y publicó una particular frase. Sobre una foto de un león, Icardi escribió: “El león nunca voltea cuando un perro ladra”.