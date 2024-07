Wanda Nara se encuentra disfrutando de sus días en Buenos Aires mientras atraviesa un difícil momento en su matrimonio con el futbolista Mauro Icardi.

En medio de esta situación, la empresaria y mediática sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de TikTok donde se la ve comiendo panchos por primera vez.

WANDA NARA COMIÓ PANCHOS Y SU REACCIÓN SE HIZO VIRAL

Acompañada por Mariano de la Canal y una amiga, Wanda decidió probar los populares "panchos gourmet" de la ciudad. En las imágenes, se la puede ver entusiasmada mientras muestra una bandeja con varias opciones de estos típicos hot dogs argentinos.

"Buenas, coman conmigo por primera vez panchos. Creo que habré comido alguna vez, pero siento que no me acuerdo cuándo fue y mis amigos me trajeron a comer panchos", comentó Wanda, sorprendida por la cantidad de toppings y los tamaños XL de los panchos.

Sin pensarlo dos veces, la influencer le dio un gran bocado a uno de los panchos. Sin embargo, el momento divertido se convirtió en un pequeño desastre cuando la salsa criolla le manchó la ropa y su cartera de lujo de la marca Bottega Veneta. "¡Es terrible! No, boludo, la cartera de Bottega Veneta con el pancho, ¡me mato!", exclamó entre risas mientras cerraba el video.

Las reacciones de los seguidores de Wanda Nara no se hicieron esperar, mostrando su incredulidad ante el hecho de que la empresaria nunca antes haya probado este clásico de la gastronomía argentina. "¿Pero se crió en la familia real de Mónaco? ¿Qué se hace?", "No me vas a decir que de adolescente no comías panchos, me muero", fueron algunos de los comentarios que recibió.