BUENOS AIRES (ADNSUR) - La modelo ya fue dada de alta y contó cómo transitó la enfermedad junto a sus hijas. La panelista regresó a Nosotros a la Mañana y tras revelar que se hisopó dos veces, relató cómo es el procedimiento: "Es re molesto. Te meten un hisopo gigante y sentís que te toca hasta el cerebro. Es muy molesta la sensación. Dos de mis hijas decidieron hacérselo porque querían saber, pero la del medio no, le dio miedo".

En cuanto a los síntomas que padeció, Nicole aclaró que fueron leves. "Tuve ardor de garganta y este cansancio extremo que de a ratos te da mareos, pero la realidad es que no pude permitirme sentirme mal porque tenía que atender a mis tres hijas. A la noche quería llorar del agotamiento, pero eso no me permitió caer".

"Estuve cocinando, limpiando, solo pedí delivery tres días porque esto te da cansancio y un poco de mareos. Hubo una noche que fui guiando a las chicas y cocinaron ellas", comentó Neumann mientras aseguraba ya estar recuperada.

"Soy hipocondríaca"

Minutos después, la modelo aseguró que hubiera preferido transitar su diagnostico en privado pero "a alguien se le escapó". "Esas cositas que pasan. Las dos cosas que más temo en la vida es el avión y los temas de salud, soy hipocondríaca. Cuando viajo no posteo nada hasta que llego, lo mismo con esto. Hubiera querido guardarlo y no pude, tuve que hablar en el día siete de mi enfermedad que dicen que es el peor momento", señaló dando a entender que fue la actual novia de su ex quien difundió la información en los medios.

Con respecto a cómo están Sienna, Indiana y Allegra expresó: "Mis hijas están muy bien por suerte, eso es lo que más miedo tenía. La que le dio positivo tuvo mucho ardor en los ojos y cansancio, estuvo en la cama. Gracias a mis vecinos y mis amigos que me alcanzaron todo lo que necesitábamos".

Ante sus dichos, uno de sus compañeros preguntó sobre las versiones que aseguraban que invitó a su ex, Fabián Cubero, a vivir en su casa durante estos días para estar cerca de las tres menores. Tras confirmar que era cierto, agregó: "Sí, obvio, le abrí las puertas de mi casa por si quería estar cerca de las chicas, es lo que hubiera querido que me pase a mí si hubiera sido al revés".