Vitsuoki toca este sábado en El Sótano Pub y presentará su EP "Un mundo hermoso":

“Vitsuoki” nació sin forma, según cuenta su creador, que está detrás de este “alter ego” que recorre la realidad de “Un mundo hermoso” durante el EP de cinco canciones que estrenó este año.

“A medida que iba teniendo las canciones, me di cuenta de que había un hilo conductor a lo largo de los temas, y justo coincidía en un momento en que yo estaba leyendo mucho Sociedades de control, de Foucault y Deleuze”, recordó “Vito”. Y destacó que, como otros artistas, la pandemia no le fue indiferente en su lado creativo. “Me hizo pensar en otras cosas. En esta sociedad hipercontrolada, hiperconectada también, me marcó bastante a la hora de pensar el arte, mis canciones. Me di cuenta de que estaba inmerso en ese mundo de hiperestímulos, y era eso lo que me estaba trabando. ¿Cómo vas a crear si estás distraído?” resaltó el joven artista.

Según explicó, el personaje Vitsuoki “entra en este lugar que se llama ‘un mundo hermoso’ con el propósito de curar esa alienación, pero al mismo tiempo, por afuera de la narrativa, en el mundo real estoy yo con esto que -al mismo tiempo- me sirvió no sólo para expresar, sino comunicar algo o autoconocerme. Fue curativo. La historia del personaje claramente se volvió mi propia historia, significa bastante para mí”, valoró.

"Un mundo hermoso", es básicamente “un relato, contar historias, es un lenguaje muy universal” y agregó, “que me escuchen es que alguien se pueda sumergir en ese lugar, desde su propia subjetividad y resignificarlo, lo siento lo más parecido a algo espiritual”.

“Las influencias van bastante más allá de la música”

Vito es un joven inquieto, curioso por conocer y la búsqueda en su proyecto musical es un fiel reflejo de ello. “El que escuche este disco se va a dar cuenta que es ‘all over de place’, no es un género específico. Podría tratarse de ”pop, son canciones con sus estructuras formales y lenguajes, hay un léxico que le da cohesión al audio" y aclaró, “lo que traté de hacer es poner la música y las cosas que me gusten, y sangren ahí adentro de ese disco”.

“Algunos autores que leía en ese momento se meten y configuran ese disco. Guy Debord, autor de La Sociedad del espectáculo, mismo Aldous Huxley de Un mundo feliz. Películas, como la de Apple, que es dirigida por Ben Stiller, que se llama Severance, trata sobre la alienación y demás”, entre otras influencias interesantes que pueden aparecer en “Un mundo hermoso”.

“Lo que creo que más se nota, a la hora de producir o hacer canciones, es que lo hago como consumidor de música. Lo que más me importa es hacer algo honesto, decir la verdad a mí manera, y no ser cagón a la hora de cantar lo que quería cantar. A veces ser sensible en la era del cringe es punk”.

En ese sentido, enfatizó: “Y creo que eso está ligado con la manera en que la música llegó a mi vida, que es cuando era un niño. En mi casa estaba la guitarra de mi viejo, una una persona bastante melómana al igual que mi vieja, tuve un contacto muy temprano con la música”.

Aniversario de Unification

El 30 de diciembre Unification festeja 19 años y para Vitsuoki “es un evento bastante canónico” porque hace bastante tiempo que no toca en su ciudad.

“Lo hago con Warren, que también son patagónicos, y mis mejores amigos. Con los que he trabajado mucho a lo largo del año en el lanzamiento de su disco, me prestaron los instrumentos para grabar lo mío. Hay como un vínculo más allá de lo estilístico, hay algo que nos une, que tiene ver con qué significa el sur para mí”, remarcó.

“La Patagonia es eso, 100% hermandad, familia, pero al mismo tiempo tiene algo místico o espiritual que creo que no hay que ignorar”.

🎫Las entradas anticipadas se pueden conseguir a $2000 por transferencia al alias tiendaunification.mp